Ситуація на Донбасі: четверо військових отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Противник 8 разів порушував режим припинення вогню, в п’яти випадках із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. За даними розвідки сьогодні російські окупаційні війська втратили військовий автомобіль “Урал”, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
Як повідомили у прес-центрі, на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, яке нещодавно потерпало від численних обстрілів вдень було тихо.
“На Донеччині противник вів вогонь зі стрілецької зброї та мінометів калібром 120 мм по захисниках населеного пункту Кам’янка, а наші позиції біля Степного та Пісок зазнали обстрілів з гранатометів та великокаліберної стрілецької зброї.
На Маріупольському напрямку ворог значно активізував свої дії. Російські окупаційні війська 4 рази застосували важке артилерійське озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Снаряди калібром 122 мм прицільно летіли у бік наших позицій поблизу Лебединського, Талаківки і два рази — Водяного. Із АГС-17 та стрілецької зброї окупанти обстріляли Широкине”, — йдеться у повідомленні.
У прес-центрі відзначили, що Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію і адекватними відповідями змушують ворога припинити вогонь.
“...в ході бойових дій сьогодні поранення отримали четверо наших захисників”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними розвідки, сьогодні російські окупаційні війська втратили військовий автомобіль “Урал”.
Як повідомляв УНН, двоє українських бійців зазнали поранень з початку доби на Донбасі.