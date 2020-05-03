Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 6 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі злочинні дії противника. Після застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог припинив подальші провокації", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював наші позиції неподалік Широкиного, та Пищевика.
"По околицях Богданівки загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Для припинення злочинної діяльності підрозділи Об’єднаних сил давали противнику результативну та вмотивовану відповідь. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі додали, що два обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут по захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.
"Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування. Українські захисники для припинення ворожих дій надали жорстку відповідь. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої активності. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.