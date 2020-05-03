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Ситуация на Донбассе: боевики совершили 6 обстрелов

Киев • УНН

 • 13064 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

Ситуация на Донбассе: боевики совершили 6 обстрелов

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После применения нашими подразделениями штатного вооружения враг прекратил дальнейшие провокации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку Широкино, и Пищевика.

"По окраинам Богдановки захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для прекращения преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативный и мотивированный ответ. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что два обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь по защитникам Орехово вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Украинские защитники для прекращения враждебных действий дали жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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