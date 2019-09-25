Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 17 обстрілів, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Упродовж доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, ще один – бойове травмування, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресцентру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази поблизу Мар’їнки з напрямків Трудівського та Олександрівки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі неподалік Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
неподалік Опитного з напрямку Спартака – з автоматичного гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
тричі неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї;
неподалік Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Новотошківського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Світлодарська з напрямку Лозового – з гранатометів різних систем;
в районі Зайцевого – зі стрілецької зброї.
"Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, ще один – бойове травмування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.