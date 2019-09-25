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Ситуация на Донбассе: боевики совершили 17 обстрелов, есть раненые

Киев • УНН

 • 8976 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. За сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра.

Ситуация на Донбассе: боевики совершили 17 обстрелов, есть раненые

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Марьинки из направлений Трудовского и Александровки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Красногоровки по направлению Старомихайловки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного по направлению Ужовки - из вооружения БМП и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного по направлению Спартака - с автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Майского по направлению Доломитного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского по направлению Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска по направлению Лозового - из гранатометов различных систем;

в районе Зайцевого - из стрелкового оружия.

"На протяжении текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

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