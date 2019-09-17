Ситуація на Донбасі: бойовики ведуть обстріли із заборонених мінськими угодами мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Упродовж доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з автоматичного гранатомета;
поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Павлополя з напрямку Українського – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Залізного з напрямку Залізна Балка – з ручного протитанкового гранатомета;
поблизу Новотошківського з напрямку Голубівського – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Як повідомляв УНН, від початку доби під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув. Два військовослужбовці отримали поранення.