Ситуация на Донбассе: боевики ведут обстрелы из запрещенных минскими соглашениями минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. За сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:
неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - с автоматического гранатомета;
вблизи Водяного по направлению Ужовки - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя по направлению Украиского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
неподалеку Железного по направлению Железная Балка - с ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Новотошковского по направлению Голубовского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Как сообщал УНН, с начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения.