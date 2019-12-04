Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли з боку бойовиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні пресцентру ООС.
Так, 2 обстріли позицій Об'єднаних сил бойовиками, зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: двічі неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник також здійснив 1 обстріл по укріпленнях Об’єднаних сил: біля Широкиного — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Сьогодні, 4 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, 3 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.