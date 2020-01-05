Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12.00, на Донбасі було зафіксовано 1 випадок порушення припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
За даними пресцентру, від початку поточної доби станом на 12.00, було зафіксовано 1 випадок порушення припинення вогню з боку російських окупаційних військ.
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"На Донецькому напрямку, з 6.10 до 6.30 ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне, мінометами калібру 82 мм, які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування. Загалом противник випустив 8 мін по нашим позиціям", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі відзначили, що внаслідок обстрілу, бойових втрат серед наших захисників немає.
Нагадаємо, 4 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.