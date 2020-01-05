Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, на Донбассе был зафиксирован 1 случай нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
По данным пресс-центра, с начала текущих суток по состоянию на 12.00 было зафиксировано 1 случай нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.
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"На Донецком направлении, с 6.10 до 6.30 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, минометами калибра 82 мм, которые согласно Минских договоренностей должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения. В общем противник выпустил 8 мин по нашим позициям", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что в результате обстрела, боевых потерь среди наших защитников нет.
Напомним, 4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.