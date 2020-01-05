Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минометов

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113077 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117508 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115961 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132059 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106809 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108796 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108679 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131967 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130723 просмотра

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Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минометов

Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минометов

Киев  •  УНН

 • 13049 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, на Донбассе был зафиксирован 1 случай нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

По данным пресс-центра, с начала текущих суток по состоянию на 12.00 было зафиксировано 1 случай нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

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"На Донецком направлении, с 6.10 до 6.30 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, минометами калибра 82 мм, которые согласно Минских договоренностей должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения. В общем противник выпустил 8 мин по нашим позициям", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в результате обстрела, боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, 4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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