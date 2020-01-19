Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Від початку поточної доби бойовики на Донбасі два рази відкривали вогонь по українським позиціям. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Сьогодні, 19 січня, за наявною на даний час інформацією, російсько-окупаційні війська, станом на 12.00, два рази порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення”, - повідомив Гуцуляк.
За його словами, з 10.45 ворог розпочав мінометний обстріл наших оборонців населеного пункту Оріхове, застосовуючи з боку селища Голубівське міномет 120-ого калібру.
Також він повідомив, що об 11.20 окупанти порушили режим тиші в районі Новоолександрівки. З боку населеного пункту Калинове ворог застосував стрілецьке озброєння.
“За попередньою інформацією, бойових втрат, внаслідок цих прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв немає”, — додав Гуцуляк.
Нагадаємо, через обстріли бойовиків один військовослужбовець загинув, 10 поранено.