Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе два раза открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Сегодня, 19 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска, по состоянию на 12.00, два раза нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения", - сообщил Гуцуляк.
По его словам, с 10.45 противник начал минометный обстрел наших защитников населенного пункта Орехово, применяя со стороны поселка Голубовское миномет сто двадцатого калибра.
Также он сообщил, что в 11.20 оккупанты нарушили режим тишины в районе Новоалександровки. Со стороны населенного пункта Калинове враг применил стрелковое вооружение.
"По предварительной информации, боевых потерь, в результате этих прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев нет", - добавил Гуцуляк.
Напомним, из-за обстрелов боевиков один военнослужащий погиб, 10 получили ранения.