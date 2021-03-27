Ситуація на Донбасі: бойовики 6 разів порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні, 27 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
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“Протягом поточної доби, 27 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” у передмісті населених пунктів Славне, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.
“У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Північ“, поблизу селища Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Бойових втрат серед наших захисників немає, додали у пресцентрі.
Що було раніше
Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.
Внаслідок ворожих обстрілів 26 березня загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.
Президент Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.
Начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи.