Ситуация на Донбассе: боевики 6 раз нарушили режим "тишины"

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41288 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59449 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107047 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142868 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194580 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192987 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278867 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157826 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143128 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

Цитата

"В течение текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в пригороде населенных пунктов Славне, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди наших защитников нет, добавили в пресс-центре.

Что было раньше

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов 26 марта погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Президент Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки" с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.

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