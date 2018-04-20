Ситуація із водопостачанням в Авдіївці складна, але контрольована - ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Ситуація із водопостачанням в Авдіївці залишається складною, але повністю контрольованою. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, передає УНН.
"Як повідомив керівник ВЦА м. Авдіївка Павло Малихін, ситуація залишається складною, але повністю контрольованою. У місті є власні запаси питної води, що зберігаються у заглибленому резервуарі. Завдяки цьому є можливість подавати воду за графіком. Перша подача відбудеться у суботу 21 квітня з 17:00 по 21:00. Щодо старої частини міста Авдіївка, то вже сьогодні туди прибуде 18-тонна машина з питною водою від міжнародних гуманітарних організацій. Також у місті працюють 10 свердловин, де люди мають можливість поповнити запаси води", – зазначили у штабі АТО.
Зазначено, що для забезпечення мешканців Авдіївки питною та технічною водою виділені й підготовлені сили та засоби підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Керівництво штабу Антитерористичної операції готове сприяти у питанні забезпечення мешканців Авдіївки питною та технічною водою. Нині для цього виділені й підготовлені сили та засоби підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, які за необхідності розпочнуть підвезення води до міста. У готовності перебувають 15 автоцистерн для технічної та 3 автоцистерни для підвезення питної води", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ДФС тимчасово зупинила роботу 18 квітня. Вранці 20 квітня припинилося надходження води до споживачів міста Авдіївка Донецької області, яка надходила самопливом після зупинки Донецької фільтрувальної станції.