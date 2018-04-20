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Ситуация с водоснабжением в Авдеевке сложная, но контролируемая - ВГА

Киев • УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Ситуация с водоснабжением в Авдеевке остается сложной, но полностью контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.

Ситуация с водоснабжением в Авдеевке сложная, но контролируемая - ВГА

"Как сообщил руководитель ВГА г. Авдеевка Павел Малыхин, ситуация остается сложной, но полностью контролируемой. В городе есть собственные запасы питьевой воды, хранящихся в углубленном резервуаре. Благодаря этому есть возможность подавать воду по графику. Первая подача состоится в субботу 21 апреля с 17:00 по 21:00. Относительно старой части города Авдеевка, то уже сегодня туда прибудет 18-тонная машина с питьевой водой от международных гуманитарных организаций. Также в городе работают 10 скважин, где люди имеют возможность пополнить запасы воды", - отметили в штабе АТО.

Отмечено, что для обеспечения жителей Авдеевки питьевой и технической водой выделены и подготовлены силы и средства подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Руководство штаба Антитеррористической операции готово содействовать в вопросе обеспечения жителей Авдеевки питьевой и технической водой. Сейчас для этого выделены и подготовлены силы и средства подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые при необходимости начнут подвоз воды в город. В готовности находятся 15 автоцистерн для технической и 3 автоцистерны для подвоза питьевой воды", - говорится в сообщении.

Напомним, ДФС временно остановила работу 18 апреля. Утром 20 апреля прекратилось поступление воды к потребителям города Авдеевка Донецкой области, которая поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции.

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