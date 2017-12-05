Ситник заявив, що після затримання Авакова-молодшого спецслужби працюють проти НАБУ

"Це, мабуть, продовження величезного сценарію з блокування антикорупційної реформи в Україні. Така відкрита стадія (протистояння - ред.) почалася після затримання сина Міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. Почалася масштабна PR-атака, почалися зриви наших операцій, почалася масштабна робота всіх спецслужб України проти Антикорупційного бюро. Тому зараз дуже важко прогнозувати, як далі будуть розвиватися події, хто буде затриманий, чи я чи хтось із моїх колег", - заявив Голова НАБУ Артем Ситник.

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Також він подякував агентам за роботу: "вони тримаються. Вони мотивовані. Вони розуміли, куди вони йдуть. Вони розуміли, який буде спротив".

"Ми з самого початку знали, що рано чи пізно після наших розслідувань протистояння дійде до такого сценарію, тому психологічно ми до цього готові," - додав він.

Крім того голова НАБУ заявив, що в Україні утворилося об'єднання силових структур проти антикорупційного відомства, яке "намагається боротися з корупцією у вищих ешелонах влади". Таке протистояння, на думку Ситника, пов’язане з тим, що реформа підійшла до свого завершення. Якщо буде створено антикорупційний суд, "почнуться вироки топ-чиновникам – те, чого ще ніколи не було в Україні".

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"Це - буде точка неповернення. І вся ця політична корумпована еліта просто розсиплеться", - переконаний Ситник.

В свою чергу керівник САП Назар Холодницький відзначив існування "певної конкуренції правоохоронних органів на такій досить вузькій ниві боротьби з корупцією".

Він закликав провести незалежне розслідування звинувачень висунутих проти НАБУ у провокуванні посадовця Державної міграційної служби на отримання хабаря, а також стосовно роботи детективів під прикриттям: "Якщо Генпрокуратура озвучила такі факти, я буду наполягати і як прокурор, і як член українського суспільства, на проведенні об’єктивного і неупередженого слідства. І нехай слідство поставить крапку. Слідство - неупереджене, без скандалів, із дотриманням всіх норм КПК - має поставити крапку".

Також Холодницький зазначив, що ГПУ має надати всі свої докази - "докази обвинувачення, які підтверджують вину детективу, який працював під прикриттям, а сторона захисту, у ролі якої виступає НАБУ, повинна спростувати всі ці данні".

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Ситник повторно заявив, що НАБУ не вбачає складу злочину в діях своїх службовців в зв’язку зі скандалом навколо немов-би провокування хабаря і повторив, що це була операція щодо конкретної особи, що ця - операція була зірвана завдяки діям СБУ і Генеральної прокуратури.

"Я не бачу там якихось порушень. Коли виписується завдання агенту, там прописується, що йому забороняється вчиняти провокативні дії щодо суб’єктів, які документуються в ході цієї операції. Якщо вони не виконають розпорядження, то будуть відповідати вже перед керівництвом НАБУ. І тому я спокійний. Ми вивчали цю ситуацію і ми знаємо, що там немає порушень закону", - пояснив Ситник.