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Сытник заявил, что после задержания Авакова-младшего спецслужбы работают против НАБУ

Сытник заявил, что после задержания Авакова-младшего спецслужбы работают против НАБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Руководитель национального антикоррупционного бюро Артем Сытник Артем Сытник, который находится в Вашингтоне и участвует в Глобальном форуме по возврату активов, где также рассматривается возвращения активов, приобретенных путем осуществления преступной деятельности в Украине заявил, что в Украине спецслужбы работают против НАБУ, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Это, пожалуй, продолжение огромного сценария по блокированию антикоррупционной реформы в Украине. Такая открытая стадия (противостояние - ред.) началась после задержания сына Министра внутренних дел Александра Авакова. Началась масштабная PR-атака, начались срывы наших операций, началась масштабная работа всех спецслужб Украина против Антикоррупционного бюро. Поэтому сейчас очень трудно прогнозировать, как дальше будут развиваться события, кто будет задержан, или я или кто-то из моих коллег", - заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

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Также он поблагодарил агентов за работу: "они держатся. Они мотивированы. Они понимали, куда они идут. Они понимали, который будет сопротивление".

"Мы с самого начала знали, что рано или поздно после наших расследований противостояние дойдет до такого сценария, поэтому психологически мы к этому готовы", - добавил он.

Кроме того, глава НАБУ заявил, что в Украине образовалось объединение силовых структур против антикоррупционного ведомства, которое "пытается бороться с коррупцией в высших эшелонах власти". Такое противостояние, по мнению Сытника, связано с тем, что реформа подошла к своему завершению. Если будет создан антикоррупционный суд "начнутся приговоры топ-чиновникам - то, чего еще никогда не было в Украине".

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"Это - будет точка невозврата. И вся эта политическая коррумпированная элита просто рассыплется", - убежден Сытник.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий отметил существование "определенной конкуренции правоохранительных органов на такой достаточно узкой ниве борьбы с коррупцией".

Он призвал провести независимое расследование обвинений выдвинутых против НАБУ в провоцировании чиновника Государственной миграционной службы на получение взятки, а также о работе детективов под прикрытием: "Если Генпрокуратура озвучила такие факты, я буду настаивать и как прокурор, и как член украинского общества, в проведении об объективного и беспристрастного следствия и пусть следствие поставит точку. Следствие - беспристрастное, без скандалов, с соблюдением всех норм УПК - должно поставить точку".

Также Холодницкий отметил, что ГПУ должна предоставить все свои доказательства - "доказательства обвинения, которые подтверждают вину детектива, который работал под прикрытием, а сторона защиты, в роли которой выступает НАБУ, должна опровергнуть все эти данные".

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Сытник повторно заявил, что НАБУ не видит состава преступления в действиях своих сотрудников в связи со скандалом вокруг провоцирования взятки и повторил, что это была операция в отношении конкретного лица, что это - операция была сорвана благодаря действиям СБУ и Генеральной прокуратуры.

"Я не вижу там каких-либо нарушений. Когда выписывается задача агенту, там прописывается, что ему запрещается совершать провокационные действия в отношении субъектов, документируются в ходе этой операции. Если они не выполнят распоряжение, то будут отвечать уже перед руководством НАБУ. И поэтому я спокоен. Мы изучали эту ситуацию и мы знаем, что там нет нарушений закона", - пояснил Сытник.

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