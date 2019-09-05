Ситник заперечив замах на незалежність НАБУ через розширення повноважень Президента

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Ініційовані командою голови держави зміни до Конституції в частині надання повноважень Президенту призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР не є замахом на незалежність антикорупційного бюро, оскільки тільки дублюють положення закону про НАБУ в основному законі. Про це заявив директор НАБУ журналістам в Києві після брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС, передає кореспондент УНН.