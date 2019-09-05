Ситник заперечив замах на незалежність НАБУ через розширення повноважень Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Ініційовані командою голови держави зміни до Конституції в частині надання повноважень Президенту призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР не є замахом на незалежність антикорупційного бюро, оскільки тільки дублюють положення закону про НАБУ в основному законі. Про це заявив директор НАБУ журналістам в Києві після брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС, передає кореспондент УНН.
“Хотів би уточнити, що в Конституції просто продубльовано право Президента призначати директора Антикорупційного бюро і створювати антикорупційне бюро, але призначати директора НАБУ — в порядку, визначеному законом про Національне антикорупційне бюро”, — зазначив Ситник.
За його словами, конкурс для визначення очільника НАБУ, передбачений в законі, залишається і при внесенні змін до Конституції в частині повноважень голови держави, тоді як в основному законі просто закріплюється одне з положень закону про НАБУ.
При цьому він додав, що маніпуляцій, про які заявляють представники опозиційних сил, щодо, зокрема, замаху на незалежність НАБУ і звуження незалежності керівника антикороргану, в запропонованих змінах до Конституції шукати не слід.
Нагадаємо, закріплення в Конституції права утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань за Президентом необхідно для легітимізації існування цих органів.
Антикорупційний комітет Верховної Ради України вніс зміни до свого попереднього висновку до законопроекту, який надає повноваження звільняти і призначати директорів антикорупційних органів Президенту України. Відповідне рішення ухвалила більшість під час засідання Комітету з антикорупційної політики.