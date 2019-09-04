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Антикоркомітет змінив висновок до законопроекту про президентські повноваження щодо НАБУ і ДБР

Антикоркомітет змінив висновок до законопроекту про президентські повноваження щодо НАБУ і ДБР

Київ • УНН

 • 12863 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Антикорупційний комітет Верховної Ради України вніс зміни до свого попереднього висновку до законопроекту, який надає повноваження звільняти і призначати директорів антикорупційних органів Президенту України. Відповідне рішення ухвалила більшість під час засідання Комітету з антикорупційної політики, передає кореспондент УНН.

"Внести зміни до попереднього рішення Комітету щодо висновку за результатами антикорупційної експертизи законопроекту 1014 наступного характеру. Визначити, що законопроект 1014 відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупційних ризиків. Крім того, передбачити, що на конкурсних засадах, відповідно до закону, обирається керівник НАБУ і ДБР, визначити перелік регуляторних органів і передбачити, що регуляторні органи створюються Президентом в порядку, визначеному законом", - зачитала рішення голова Комітету Анастасія Красносільська.

При цьому вона додала, що також Комітет пропонує внести зміни до закону про ДБР для того, щоб "уточнити його статус" і уникнути суперечностей у зв’язку із наданням повноважень із призначенням і звільненням директора ДБР Президенту.
За її словами, це рішення підтримали 11 членів Комітету, тож воно було ухвалено.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить Президенту утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань.

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