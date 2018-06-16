Ситник закликав послів ЄС не послаблювати увагу до створення Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник закликав послів країн Європейського Союзу не послаблювати увагу до створення Вищого антикорупційного суду в Україні. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з молоддю, передає УНН.
"Вчора в мене була зустріч – 28 послів приїхали з Європейського Союзу. Посли європейських країн в Європейському Союзі. Вони достатньо глибоко володіють тематикою, і я їх закликав не послаблювати увагу", - повідомив Ситник.
Раніше Ситник заявляв, що для створення Антикорупційного суду достатньо півроку.
Нагадаємо, Президент Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко спрямував до Вищої ради правосуддя проект закону про утворення Вищого антикорупційного суду.