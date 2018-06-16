Сытник призвал послов ЕС не ослаблять внимание к созданию Антикоррупционного суда

"Вчера у меня была встреча - 28 послов приехали из Европейского Союза. Послы европейских стран в Европейском Союзе. Они достаточно глубоко владеют тематикой, и я их призвал не ослаблять внимание", - сообщил Сытник.

Ранее Сытник заявлял, что для создания Антикоррупционного суда достаточно полгода.

Напомним, Президент Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона об образовании Высшего антикоррупционного суда.



