Ситник проситиме САП надати оцінку оприлюдненим фактам корупції в ДМС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Керівник Національного антикорупційного бюро України проситиме Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру надати оцінку виявленим фактам корупції в Державній міграційній службі України. Про це Артем Ситник заявив сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Я буду просити колег з антикорупційної прокуратури дати юридичну оцінку тим фактам, які вже задокументовані в ході операції. А такі факти є, і ми перші їх оприлюднили", - сказав Ситник.
Нагадаємо, керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник обіцяє розсекретити і оприлюднити нові факти корупції в Державній міграційній службі України.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України навело фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів у межах спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі України.
Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України, 29 листопада, втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.