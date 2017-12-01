Сытник будет просить САП дать оценку обнародованным фактам коррупции в ДМС

"Я буду просить коллег с антикоррупционной прокуратуры дать юридическую оценку тем фактам, которые уже описаны в ходе операции. А такие факты есть, и мы первые их обнародовали", - сказал Сытник.

Напомним, руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обещает рассекретить и обнародовать новые факты коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховий.