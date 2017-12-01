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Ситник пообіцяв провести службове розслідування щодо законності призначення детективів на посади

Ситник пообіцяв провести службове розслідування щодо законності призначення детективів на посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник обіцяє провести службове розслідування з приводу законності призначення детективів на посади. Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

“Там був конкурс, нормативні документи були підписані. Буде проведено службове розслідування”, — сказав Ситник.

При цьому він додав: “Якщо хтось думає, що там були порушення, то це не відповідає дійсності”.

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Нагадаємо, за словами Ситника, СБУ використовувала всі можливі дії для зриву конкретної операції НАБУ по документуванню корупційної схеми в Державній міграційній службі України, СБУ своїми діями зірвала всі спецоперації НАБУ

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Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України навело фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів у межах спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі України.

Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України, 29 листопада, втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.

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