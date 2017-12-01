Сытник пообещал провести служебное расследование относительно законности назначения детективов на должности

"Там был конкурс, нормативные документы были подписаны. Будет проведено служебное расследование", - сказал Сытник.

При этом он добавил: "Если кто-то думает, что там были нарушения, то это не соответствует действительности".

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Напомним, по словам Сытника, СБУ использовала все возможные действия для срыва конкретной операции НАБУ по документированию коррупционной схемы в Государственной миграционной службе Украины, СБУ своими действиями сорвала все спецоперации НАБУ.

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Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.