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Ситник планує оскаржити рішення КДКП щодо Холодницького

Ситник планує оскаржити рішення КДКП щодо Холодницького

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник планує оскаржити висновок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка виголосила догану заступнику Генпрокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому за вчинення дисциплінарного проступку. Про це журналістам повідомив директор НАБУ після рішення КДКП, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання журналісті, про те чи планує він оскаржити висновок КДКП щодо Холодницького, Ситник відповів: "Так".

У той же час у коментарі УНН керівник САП повідомив, що поки думає над тим чи оскаржувати йому таке рішення комісії.

"Думаю… Поки не бачив рішення, не визначусь", - сказав він.

Зазначимо, що висновок КДКП може бути оскаржений до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.

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