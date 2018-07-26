Сытник планирует обжаловать решение КДКП в отношении Холодницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник планирует обжаловать заключение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая объявила выговор заместителю Генпрокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому за совершение дисциплинарного проступка. Об этом журналистам сообщил директор НАБУ после решения КДКП, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос журналистов, о том планирует ли он обжаловать заключение КДКП в отношении Холодницкого, Сытник ответил: "Да".
В то же время в комментарии УНН руководитель САП сообщил, что пока думает над тем обжаловать ли ему такое решение комиссии.
"Думаю ... Пока не видел решения, определюсь", - сказал он.
Отметим, что вывод КДКП может быть обжалован в административном суде или в Высшем совете правосудия.
Напомним, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.