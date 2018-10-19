Ситник не судитиметься з особами, які розмістили його портрети в метро

“Є фірма, приватне підприємство, що володіє тими рекламними щитами, (яка - ред.) і розмістила листівки. За нашою інформацією, за велику суму коштів. Не озвучуватиму, доки все не з’ясували. Фірма досить відома. Є два порушення прав двох суб’єктів — особисто мене, бо моє фото було використано без відома і згоди, і НАБУ, бо було використано логотип. Не хочу підтримувати цю провокацію і дискусію — тож не подаватиму позов”, — сказав Ситник.

У той же час він не виключив, що з боку НАБУ для захисту репутації може бути подано позов.

“А з приводу НАБУ — можливо, подамо позов про захист прав Бюро. Також звернулися до контролюючого органу із захисту прав споживачів щодо дотримання вимог законодавства про рекламу”, — зазначив Ситник.

При цьому він додав: “За нашою інформацією .. власники цього підприємства продають його і наостанок вирішили у такий спосіб „допомогти“, вчинивши таку провокацію”.

Нагадаємо, рекламні борди з’явились у понеділок 1 жовтня в столичному метрополітені. На них була розміщена інформація, згідно з якою керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник обіцяє розрити прізвища топ-корупціонерів на засіданні профільного комітету Верховної Ради, а саме 3 жовтня о 15:00.

У НАБУ заявили, що не мають жодного стосунку до реклами. На їхню думку, це є чиєюсь “медіа-кампанією”.

Вранці у вівторок 2 жовтня рекламні борди в метрополітені зникли.