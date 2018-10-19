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Сытник не будет судиться с лицами, разместившими его портреты в метро

Сытник не будет судиться с лицами, разместившими его портреты в метро

Киев  •  УНН

 • 10249 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не будет судиться с лицами, которые 1 октября этого года разместили на лайт-боксах киевского метрополитена рекламу с его изображением. Об этом он сказал в интервью газете “Голос Украины”, передает УНН.

“Есть фирма, частное предприятие, владеющее теми рекламными щитами (которая — ред.) и разместила листовки. По нашей информации, за большую сумму денег. Не буду озвучивать, пока все не выяснили. Фирма довольно известная. Есть два нарушения прав двух субъектов — лично меня, потому что мое фото было использовано без ведома и согласия, и НАБУ, потому что был использован логотип. Не хочу поддерживать эту провокацию и дискуссию — поэтому не буду подавать иск”, — сказал Сытник.

В то же время он не исключил, что со стороны НАБУ для защиты репутации может быть предъявлен иск.

“А по поводу НАБУ — возможно, подадим иск о защите прав Бюро. Также обратились в контролирующий орган по защите прав потребителей по соблюдению требований законодательства о рекламе”, - отметил Сытник.

При этом он добавил: “По нашей информации... владельцы этого предприятия продают его и напоследок решили таким образом ”помочь“, совершив такую ​​провокацию”.

Напомним, рекламные борды появились в понедельник 1 октября в столичном метрополитене. На них была размещена информация, согласно которой руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обещает разрыть фамилии топ-коррупционеров на заседании профильного комитета Верховной Рады, а именно 3 октября в 15:00.

В НАБУ заявили, что не имеют никакого отношения к рекламе. По их мнению, это является чьей-то “медиа-кампанией”.
Утром во вторник 2 октября рекламные борды в метрополитене исчезли.

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