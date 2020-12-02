Ситник нападає на заступника голови ОП за бажання відправити його у відставку - ЗМІ

"Схоже, що" антикорупціонери "порахували справою" політичної честі "хоч якось відповісти на його публічну позицію щодо незаконності перебування Ситника на посаді глави НАБУ. Адже саме після цього у відомстві вирішили" натякнути "Татарову на прийдешню кримінальну відповідальність: мовляв, чотири роки тому він, будучи ще адвокатом, надав одному працівникові експертної установи знижку в розмірі 120 тис грн, на автомобільне паркомісце в ЖК "Артемівський" в обмін на експертизу ", - йдеться в повідомленні.

Автор зазначає, що цьому працівникові - Костянтину дубоніс, НАБУ вже вручило підозра у даній справі.

"При цьому грунтуючись, за наявною інформацією, на доносі одного заручника НАБУ, злодія Микита, якому пообіцяли натомість свободу (незважаючи на факти правопорушень). Ім'я Татарова в справі фігурує лише 1 раз", - підкреслює він.

У повідомленні також зазначається, що дана справа містить ознаки політичного: "Історія пахне фальсифікатом. Мовляв, якщо вже не вийде натиснути на НЕ заарканенное" антикорупціонер "особа, може, хоч репутацію підмочити трохи, щоб на цьому тлі якось виграти. Слабовато, звичайно, проти рішення суду-то по Ситнику. Але це традиційний метод Ситника по відношенню до всіх, хто проти нього відкриває рот. Приклад цьому глава Конституційного суду, і Татарів ", - підкреслюється в публікації.

Раніше О.Татаров різко розкритикував поки ще главу НАБУ Артема Ситника, заявивши, що "НАБУ - це не українська історія, яка, на жаль, знаходиться за межами нашої країни. І коренем проблем в антикорупційній політиці держави є саме Ситник". Також в кінці жовтня Окружний адмінсуд Києва зобов'язав Мін'юст викреслити ім'я Ситника з держреєстру, як глави відомства. Раніше КС України визнав незаконним призначення А.Ситніка главою НАБУ.