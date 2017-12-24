Систему розпізнавання облич вперше масово застосують на Олімпіаді-2020 у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ідентифікація особи за допомогою системи розпізнавання буде задіяна для спортсменів, чиновників, журналістів і волонтерів під час літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор, які пройдуть в столиці Японії в 2020 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на японське агентство Kyodo.
Відзначається, що головною метою цих заходів стане підвищення безпеки та запобігання терористичним актам. Також це допоможе уникнути випадків проникнення на територію спортивних об’єктів за чужою перепусткою. За попередніми оцінками, система торкнеться від 300 до 400 тисяч чоловік. Однак звичайні вболівальники під неї не потраплять — для них прохід в місця проведення змагань буде здійснюватися за квитками.
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Розробкою системи розпізнавання займається японський виробник електроніки NEC. Для того, щоб отримати спеціальну карту, необхідно буде заздалегідь зареєструватися, надавши фотографії та іншу інформацію. При вході на стадіони організатори встановлять сканери розпізнавання осіб, котрі моментально зчитуватимуть інформацію на пропуску та порівнюватимуть її з реальною зовнішністю власника. В результаті це дозволить уникнути черг.
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Нагадуємо, Оргкомітет Олімпійських ігор 2020 року, що пройде в Токіо, разом із японською владою скоротили витрати на проведення змагань до трохи менше 12 мільярдів доларів.