Система распознавания лиц впервые массово применены на Олимпиаде-2020 в Токио

Отмечается, что главной целью этих мероприятий станет повышение безопасности и предотвращения террористических актов. Также это поможет избежать случаев проникновения на территорию спортивных объектов по чужой пропуском. По предварительным оценкам, система коснется от 300 до 400 тысяч человек. Однако обычные болельщики под нее не попадут - им проход в места проведения соревнований будет осуществляться по билетам.

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Разработкой системы распознавания занимается японский производитель электроники NEC. Для того, чтобы получить специальную карту, необходимо будет заранее зарегистрироваться, предоставив фотографии и другую информацию. При входе на стадионы организаторы установят сканеры распознавания лиц, моментально считывающие информацию на пропуска и сравнивать ее с реальной внешностью владельца. В результате это позволит избежать очередей.

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Напоминаем, Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года, который пройдет в Токио, вместе с японскими властями сократили расходы на проведение соревнований до чуть менее 12 млрд долларов.