Систему ризиків з ПДВ тимчасово зупинять
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Систему ризиків з ПДВ буде тимчасово зупинено. Відповідне рішення Мінфіну та профільного комітету ВР підтримав парламент, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.
“Систему ризиків з ПДВ буде тимчасово зупинено до моменту узгодження оптимального рішення, що відповідатиме інтересам всіх сегментів бізнесу та попереджуватиме розкрадання бюджету”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, рішення зупинити роботу системи ризиків з ПДВ було ухвалено, щоб запобігти втратам чесного бізнесу. Мінфін разом з експертами, бізнесом та народними депутатами має напрацювати узгоджене рішення, яке не нестиме значних ризиків для всіх сегментів бізнесу і водночас буде ефективним інструментом боротьби зі схемами з розкрадання ПДВ.
Нагадаємо, Мінфін запропонував кілька методів боротьби з махінаціями з податками.