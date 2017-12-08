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Систему ризиків з ПДВ тимчасово зупинять

Систему ризиків з ПДВ тимчасово зупинять

Київ • УНН

 • 19600 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Систему ризиків з ПДВ буде тимчасово зупинено. Відповідне рішення Мінфіну та профільного комітету ВР підтримав парламент, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

“Систему ризиків з ПДВ буде тимчасово зупинено до моменту узгодження оптимального рішення, що відповідатиме інтересам всіх сегментів бізнесу та попереджуватиме розкрадання бюджету”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішення зупинити роботу системи ризиків з ПДВ було ухвалено, щоб запобігти втратам чесного бізнесу. Мінфін разом з експертами, бізнесом та народними депутатами має напрацювати узгоджене рішення, яке не нестиме значних ризиків для всіх сегментів бізнесу і водночас буде ефективним інструментом боротьби зі схемами з розкрадання ПДВ.

Нагадаємо, Мінфін запропонував кілька методів боротьби з махінаціями з податками.

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