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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13520 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 93092 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 109218 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129580 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 106218 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107934 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 113188 просмотра

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Систему рисков с НДС временно остановят

Систему рисков с НДС временно остановят

Киев  •  УНН

 • 19599 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Систему рисков по НДС будет временно остановлено. Соответствующее решение Минфина и профильного комитета ВР поддержал парламент, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Систему рисков по НДС будет временно приостановлено до момента согласования оптимального решения, которое будет отвечать интересам всех сегментов бизнеса и предупреждать хищения бюджета", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение остановить работу системы рисков по НДС было принято, чтобы предотвратить потери честного бизнеса. Минфин вместе с экспертами, бизнесом и народными депутатами должен разработать согласованное решение, которое не несет значительных рисков для всех сегментов бизнеса и одновременно будет эффективным инструментом борьбы со схемами по хищению НДС.

Напомним, Минфин предложил несколько методов борьбы с махинациями с налогами.

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