Систему рисков с НДС временно остановят
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Систему рисков по НДС будет временно остановлено. Соответствующее решение Минфина и профильного комитета ВР поддержал парламент, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
"Систему рисков по НДС будет временно приостановлено до момента согласования оптимального решения, которое будет отвечать интересам всех сегментов бизнеса и предупреждать хищения бюджета", - говорится в сообщении.
Как отмечается, решение остановить работу системы рисков по НДС было принято, чтобы предотвратить потери честного бизнеса. Минфин вместе с экспертами, бизнесом и народными депутатами должен разработать согласованное решение, которое не несет значительных рисков для всех сегментов бизнеса и одновременно будет эффективным инструментом борьбы со схемами по хищению НДС.
Напомним, Минфин предложил несколько методов борьбы с махинациями с налогами.