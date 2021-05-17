Системні збитки та корупційні схеми: у Раді розповіли про мотиви створення ТСК по "Укрзалізниці"

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"Якщо говорити в цілому про останні роки, то "Укрзалізниця" системно демонструє збитки, які на межі банкрутства. У минулому році, за даними Держаудитслужби, ці збитки досягли 12 млрд грн.

І це дещо шокуюча інформація для всієї країни, тому що "Укрзалізниця" до недавнього часу була бюджетоутворюючим підприємством держави і стратегічним перевізником вантажів. Це просто якесь закляте місце. Тому ми і хочемо за рік виявити причини, чому залізниця опинилася в такому стані, хто в цьому винен", - зазначила нардеп.

Гришина також розповіла про причини створення ТСК по "Укрзалізниці. Зокрема, мова йде про величезні збитки, падінні якості пасажирських перевезень.

"До того ж навколо підприємства була величезна кількість різноманітних корупційних скандалів, і жоден з яких не отримав належної правової оцінки. У січні ситуація вже стала катастрофічною.

Вже буквально на першому засіданні ТСК, яке ми проводили за участю міністра інфраструктури і членів наглядової ради "Укрзалізниці", було оприлюднено інформацію, що підприємство знаходиться в катастрофічному стані, в якому ніколи не знаходилося, і вже навіть зарплати виплачуються з кредитів", - зазначила голова парламентської ТСК.

Доповнення

Представники ТСК по "Укрзалізниці" напередодні свого засідання зустрілися з керівництвом НАБУ. За підсумками розмови НАБУ визнало нездатність впоратися з корупцією на українській залізниці.

"Укрзалізниця" завершила 2020 рік зі збитком 12 млрд грн. У січні 2021 року у Верховній Раді створили Тимчасову слідчу комісію з питань оцінки критичного стану української залізниці. Очолила ТСК народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина. В рамках слідства перевіряється ефективність менеджменту держкомпанії і коефіцієнт корисної дії (KPI) членів Наглядової ради. Крім того, встановлюються причини зубожіння "Укрзалізниці" і винні особи. Під перевірку підпадають також правоохоронці, які могли виявити бездіяльність і службову недбалість, спостерігаючи за державним активом.