Системные убытки и коррупционные схемы: в Раде рассказали о мотивах создания ВСК по “Укрзализныце”
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За последние годы “Укрзализныця” из бюджетообразующего предприятия превратилась в “заклятое место”, которое системно демонстрирует убытки. Об этом в интервью “Главкому” заявила глава парламентской Временной следственной комиссии по оценке критического состояния “Укрзализныци”, народный депутат от “Слуги народа” Юлия Гришина, передает УНН.
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“Если говорить в целом о последних годах, то „Укрзализныця“ системно демонстрирует убытки, которые на грани банкротства. В прошлом году, по данным Госаудитслужбы, эти убытки достигли 12 млрд грн.
И это несколько шокирующая информация для всей страны, потому что „Укрзализныця“ до недавнего времени была бюджетообразующим предприятием государства и стратегическим перевозчиком грузов. Это просто какое-то заклятое место. Поэтому мы и хотим за год выявить причины, почему железная дорога оказалась в таком состоянии, кто в этом виноват”, — отметила нардеп.
Гришина также рассказала о причинах создания ВСК по “Укрзализныце. В частности, речь идет об огромных убытках, падении качества пассажирских перевозок.
“К тому же вокруг предприятия было огромное количество разнообразных коррупционных скандалов, и ни один из которых не получил надлежащей правовой оценки. В январе ситуация уже стала катастрофической.
Уже буквально на первом заседании ВСК, которое мы проводили при участии министра инфраструктуры и членов наблюдательного совета „Укрзализныци“, была обнародована информация, что предприятие находится в катастрофическом состоянии, в котором никогда не находилось, и уже даже зарплаты выплачиваются из кредитов”, — отметила председатель парламентской ВСК.
Дополнение
Представители ВСК по “Укрзализныци” накануне своего заседания встретились с руководством НАБУ. По итогам разговора НАБУ признало неспособность справиться с коррупцией на украинской железной дороге.
“Укрзализныця” завершила 2020 год с убытком 12 млрд грн. В январе 2021 года в Верховной Раде создали Временную следственную комиссию по вопросам оценки критического состояния украинской железной дороги. Возглавила ВСК народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина. В рамках следствия проверяется эффективность менеджмента госкомпании и коэффициент полезного действия (KPI) членов Наблюдательного совета. Кроме того, устанавливаются причины обнищания “Укрзализныци” и виновные лица. Под проверку подпадают также правоохранители, которые могли проявить бездействие и служебной халатности, наблюдая за государственным активом.