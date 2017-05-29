Системи забезпечення Красногорівки працюють в штатному режимі - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Станом на ранок понеділка системи життєзабезпечення міста Красногорівка на Донеччині працюють у штатному режимі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.
“Станом на ранок 29 травня системи життєзабезпечення (водопостачання, електропостачання) міста працюють у штатному режимі. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи пошкоджених інженерних систем. Забезпечено підвіз будівельних матеріалів з Краматорська. Додатково для відновлення приватного сектору Красногорівки звернулися до сусідніх областей щодо надання допомоги будівельними матеріалами. В місті функціонує штаб з ліквідації наслідків обстрілу на чолі з заступником голови Донецької ВЦА Ремським В.В”, — зазначив Г.Зубко.
Нагадаємо, у Красногорівці почалися відновлювальні роботи після обстрілів.
Як повідомляв УНН, 28 травня бойовики з 6:35 і до 9:00 вчергове обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену мінськими домовленостями зброю великого калібру.