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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30755 перегляди

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Системи забезпечення Красногорівки працюють в штатному режимі - Г.Зубко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Станом на ранок понеділка системи життєзабезпечення міста Красногорівка на Донеччині працюють у штатному режимі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.

Системи забезпечення Красногорівки працюють в штатному режимі - Г.Зубко

“Станом на ранок 29 травня системи життєзабезпечення (водопостачання, електропостачання) міста працюють у штатному режимі. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи пошкоджених інженерних систем. Забезпечено підвіз будівельних матеріалів з Краматорська. Додатково для відновлення приватного сектору Красногорівки звернулися до сусідніх областей щодо надання допомоги будівельними матеріалами. В місті функціонує штаб з ліквідації наслідків обстрілу на чолі з заступником голови Донецької ВЦА Ремським В.В”, — зазначив Г.Зубко.

Нагадаємо, у Красногорівці почалися відновлювальні роботи після обстрілів.

Як повідомляв УНН, 28 травня бойовики з 6:35 і до 9:00 вчергове обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену мінськими домовленостями зброю великого калібру.

Українські Національні Новини

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