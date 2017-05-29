Системы обеспечения Красногоровки работают в штатном режиме - Г.Зубко

"По состоянию на утро 29 мая системы жизнеобеспечения (водоснабжение, электроснабжение) города работают в штатном режиме. Проводятся ремонтно-восстановительные работы поврежденных инженерных систем. Обеспечен подвоз строительных материалов из Краматорска. Дополнительно для восстановления частного сектора Красногоровки обратились к соседним областям по оказанию помощи строительными материалами. В городе функционирует штаб по ликвидации последствий обстрела во главе с заместителем председателя Донецкой ВЦА Ремским В.В", - отметил Г.Зубко.

Напомним, в Красногоровке начались восстановительные работы после обстрелов.

Как сообщал УНН, 28 мая боевики с 6:35 и до 9:00 в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра.