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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Системы обеспечения Красногоровки работают в штатном режиме - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 8859 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. По состоянию на утро понедельника системы жизнеобеспечения города Красногоровка Донецкой области работают в штатном режиме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

Системы обеспечения Красногоровки работают в штатном режиме - Г.Зубко

"По состоянию на утро 29 мая системы жизнеобеспечения (водоснабжение, электроснабжение) города работают в штатном режиме. Проводятся ремонтно-восстановительные работы поврежденных инженерных систем. Обеспечен подвоз строительных материалов из Краматорска. Дополнительно для восстановления частного сектора Красногоровки обратились к соседним областям по оказанию помощи строительными материалами. В городе функционирует штаб по ликвидации последствий обстрела во главе с заместителем председателя Донецкой ВЦА Ремским В.В", - отметил Г.Зубко.

Напомним, в Красногоровке начались восстановительные работы после обстрелов.

Как сообщал УНН, 28 мая боевики с 6:35 и до 9:00 в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра.

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