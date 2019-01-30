Системи "Укртрансгазу" пройшли відповідність міжнародним стандартам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Аудитори з Німеччини провели перевірку систем управління "Укртрансгазу" і признали безпеку та екологічність підприємства. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу", передає УНН.
Укртрансгаз успішно пройшов наглядовий аудит систем управління якістю, екологічного управління, управління безпекою праці та енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів.
Такого висновку дійшли представники міжнародного сертифікаційного органу "TÜV SÜD" в Україні після проведення аудиту на об’єктах Укртрансгазу у січні 2019 року.
Спостерігачами відмічена загальна позитивна тенденція розвитку систем управління.
Зокрема, серед позитивно відмічених характеристик підприємства – компетентний персонал, чітка виробнича дисципліна та висока культура виробництва, існуюча система тренінгів з пожежної безпеки та діях в аварійних ситуаціях, високий рівень оформлення та надання інформації з питань безпеки праці, пожежної безпеки, екології та соціальної захищеності, а також сучасна система документообігу.
Також зазначається, що аудитори визначили 4 незначних невідповідності та надали 17 рекомендацій щодо поліпшення інтегрованої системи управління.
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