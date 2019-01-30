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Системы "Укртрансгаза" прошли соответствие международным стандартам

Киев  •  УНН

 • 11338 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Аудиторы из Германии провели проверку систем управления "Укртрансгаза" и признали безопасность и экологичность предприятия. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает УНН.

Укртрансгаз успешно прошел надзорный аудит систем управления качеством, экологического управления, управления безопасностью труда и энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов.

К такому выводу пришли представители международного сертификационного органа "TÜV SÜD" в Украине после проведения аудита на объектах Укртрансгаза в январе 2019 года.

Наблюдателями отмечена общая положительная тенденция развития систем управления.

В частности, среди положительно отмеченных характеристик предприятия - компетентный персонал, четкая производственная дисциплина и высокая культура производства, существующая система тренингов по пожарной безопасности и действиях в аварийных ситуациях, высокий уровень оформления и предоставления информации по вопросам безопасности труда, пожарной безопасности, экологии и социальной защищенности, а также современная система документооборота.

Также отмечается, что аудиторы определили 4 незначительных несоответствия и предоставили 17 рекомендаций по улучшению интегрированной системы управления.

Как сообщал УНН, Украина сократила наполненность подземных хранилищ газом до 36%.

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