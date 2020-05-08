Система охорони здоров'я в Україні в умовах коронавірусу завантажена на 10% - Ляшко

"Ми маємо 10% завантаженості в рамках першої хвилі", - сказав Ляшко.

Він повідомив, що система охорони здоров'я розраховує на 26 тисяч місць для пацієнтів та має в наявності 2 тисячі апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, в Україні витрачають на медицину близько 3% ВВП, однак цього недостатньо.