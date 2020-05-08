Система охорони здоров'я в Україні в умовах коронавірусу завантажена на 10% - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Система охорони здоров'я в Україні в умовах коронавірусу завантажена на 10%. Про це сказав головний інфекційний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ми маємо 10% завантаженості в рамках першої хвилі", - сказав Ляшко.
Він повідомив, що система охорони здоров'я розраховує на 26 тисяч місць для пацієнтів та має в наявності 2 тисячі апаратів ШВЛ.
Нагадаємо, в Україні витрачають на медицину близько 3% ВВП, однак цього недостатньо.