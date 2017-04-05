Система е-декларування діє лише у двох європейських націях – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Унікальна система електронного декларування наразі діє лише в двох європейських націях. Про це під час брифінгу повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“За 2,5 років ми створили велику антикорупційну інфраструктуру... Ми запустили складний, але необхідних процес декларування, в якому всі чиновники повинні заповнити декларації. Це унікально не лише для України, всього дві європейські нації мають таку систему”, — зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Президент перебуває з офіційним візитом у Данії.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко та спікер парламенту Данії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.