Система э-декларирования действует только в двух европейских нациях - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Уникальная система электронного декларирования пока действует только в двух европейских нациях. Об этом во время брифинга сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"За 2,5 года мы создали большую антикоррупционную инфраструктуру ... Мы запустили сложный, но необходимых процесс декларирования, в котором все чиновники должны заполнить декларации. Это уникально не только для Украины, всего две европейские нации имеют такую систему ", - отметил П.Порошенко.
Напомним, сегодня Президент находится с официальным визитом в Дании.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.