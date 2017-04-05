Система э-декларирования действует только в двух европейских нациях - П.Порошенко

"За 2,5 года мы создали большую антикоррупционную инфраструктуру ... Мы запустили сложный, но необходимых процесс декларирования, в котором все чиновники должны заполнить декларации. Это уникально не только для Украины, всего две европейские нации имеют такую ​​систему ", - отметил П.Порошенко.

Напомним, сегодня Президент находится с официальным визитом в Дании.

Как сообщал УНН, П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Также П.Порошенко встретился с Королевой Дании Маргрете ІІ.