Сирійським повстанцям дозволили евакуюватися з міста Дума - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 01 квітня. УНН. Сирійські повстанці і російські військові погодили план евакуації міста Дума. Про це повідомили ряд офіційних ЗМІ Сирії, з посиланням на DW передає УНН.
Згідно з домовленістю, поранені цивільні особи і повстанці можуть безперешкодно покинути обложений сирійською армією місто. Угода також зобов'язує повстанців залишити в місті важке озброєння, пише сирійська урядова газета "Аль-Ватан". Повстанці можуть переміститися на територію північної Сирії, яка як і раніше знаходиться під їх контролем.
Таким чином, якщо інформація підтвердиться, найближчим часом регіон Східна Гута, який перебував в облозі з 2013 року, може повністю перейти під контроль сирійської армії. Він має стратегічне і символічне значення через свою близькість до Дамаску.
Війська Башара Асада почали наступ на Східну Гуту в середині лютого за підтримки російської авіації. Операція супроводжувалася численними жертвами серед мирного населення.
Як повідомляв УНН, сирійська армія заявила, що в суботу вона звільнила від терористів більшу частину міст і сіл в східній частині Гути в передмісті Дамаска.