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Сирийским повстанцам позволили эвакуироваться из города Дума - СМИ

Сирийским повстанцам позволили эвакуироваться из города Дума - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сирийские повстанцы и российские военные согласовали план эвакуации города Дума. Об этом сообщили ряд официальных СМИ Сирии, со ссылкой на DW передает УНН.

Согласно договоренности, ранены гражданские лица и повстанцы могут беспрепятственно покинуть осажденный сирийской армией город. Соглашение также обязывает повстанцев оставить в городе тяжелое вооружение, пишет сирийская правительственная газета "Аль-Ватан". Повстанцы могут переместиться на территорию северной Сирии, которая по-прежнему находится под их контролем.

Таким образом, если информация подтвердится, в ближайшее время регион Восточная Гута, который находился в осаде с 2013 года, может полностью перейти под контроль сирийской армии. Он имеет стратегическое и символическое значение из-за своей близости к Дамаску.

Войска Башара Асада начали наступление на Восточную Гуту в середине февраля при поддержке российской авиации. Операция сопровождалась многочисленными жертвами среди мирного населения.

Как сообщал УНН, сирийская армия заявила, что в субботу она освободила от террористов большую часть городов и сел в восточной части Гуты в пригороде Дамаска.

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