Сирійські ППО атакували повітряну ціль біля Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сили протиповітряної оборони Сирії в суботу, 11 серпня, атакували об’єкт, який вторгся в повітряний простір країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на підконтрольне Дамаску агентство SANA.
Інцидент стався в районі Дейр-ель-Ашаір в провінції Дамаск поблизу сирійсько-ліванського кордону. Відзначається, що об’єкт був знищений.
Інформації про те, що саме стало метою ППО, поки немає.
Як повідомляв УНН, Ізраїль і сектор Гази небезпечно наблизилися, в зв’язку з ростом насильства в останні дні, до ще більш великого конфлікту. Згідно із заявою зовнішньополітичної служби ЄС, розміщеній в п’ятницю на її сайті, пріоритетом зараз є зниження напруженості.