Сирийские ПВО атаковали воздушную цель у Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Силы противовоздушной обороны Сирии в субботу, 11 августа, атаковали объект, который вторгся в воздушное пространство страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подконтрольное Дамаску агентство SANA.
Инцидент произошел в районе Дейр-эль-Ашаир в провинции Дамаск вблизи сирийско-ливанской границы. Отмечается, что объект был уничтожен.
Информации о том, что именно стало целью ПВО, пока нет.
Как сообщал УНН, Израиль и сектор Газа опасно приблизились, в связи с ростом насилия в последние дни, к еще более крупному конфликту. Согласно заявлению внешнеполитической службы ЕС, размещенном в пятницу на ее сайте, приоритетом сейчас является снижение напряженности.