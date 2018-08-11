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Сирийские ПВО атаковали воздушную цель у Дамаска

Киев • УНН

 • 10332 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Силы противовоздушной обороны Сирии в субботу, 11 августа, атаковали объект, который вторгся в воздушное пространство страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подконтрольное Дамаску агентство SANA.

Сирийские ПВО атаковали воздушную цель у Дамаска

Инцидент произошел в районе Дейр-эль-Ашаир в провинции Дамаск вблизи сирийско-ливанской границы. Отмечается, что объект был уничтожен.

Информации о том, что именно стало целью ПВО, пока нет.

Как сообщал УНН, Израиль и сектор Газа опасно приблизились, в связи с ростом насилия в последние дни, к еще более крупному конфликту. Согласно заявлению внешнеполитической службы ЕС, размещенном в пятницу на ее сайте, приоритетом сейчас является снижение напряженности.

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