Сирийские ПВО атаковали воздушную цель у Дамаска

Инцидент произошел в районе Дейр-эль-Ашаир в провинции Дамаск вблизи сирийско-ливанской границы. Отмечается, что объект был уничтожен.

Информации о том, что именно стало целью ПВО, пока нет.

Как сообщал УНН, Израиль и сектор Газа опасно приблизились, в связи с ростом насилия в последние дни, к еще более крупному конфликту. Согласно заявлению внешнеполитической службы ЕС, размещенном в пятницу на ее сайте, приоритетом сейчас является снижение напряженности.