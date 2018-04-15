Сирійські державні ЗМІ стверджують, що західні союзники "знищили медичний науковий інститут"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сирійське державне інформаційне агентство SANA заявило, що знищений Науково-дослідний інститут фармацевтичної і хімічної промисловості в Дамаску, інформує УНН.
Журналісти запевняють, що знищено будівлю та інфраструктуру установи, яка спеціалізувалася на розробці ліків від онкології.
Також ЗМІ оприлюднили фото зруйнованого ударами інституту в Дамаску.
Журналісти повідомляють, що інститут нібито спеціалізувався на розробці ліків від онкології, які “на тлі економічних заходів проти Сирії стали дефіцитними”. А також вони стверджують, що лабораторії інституту колись використовувалися Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) як центри для збору зразків та проведення їх робіт.
Як доказ того, що ОЗХЗ відомо про те, що дана споруда не пов’язана з розробкою хімічної зброї — агентство наводить документи, які не згадують даний об’єкт як військовий.
Як повідомляв УНН, щонайменше 20 людей загинули в результаті вибуху в сирійському Алеппо.