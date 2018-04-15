Сирийские государственные СМИ утверждают, что западные союзники "уничтожили медицинский научный институт"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сирийское государственное информационное агентство SANA заявило, что уничтожен Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в Дамаске, передает УНН.
Журналисты уверяют, что уничтожено здание и инфраструктуру учреждения, которая специализировалась на разработке лекарств от онкологии.
Также СМИ обнародовали фото разрушенного ударами института в Дамаске.
Журналисты сообщают, что институт якобы специализировался на разработке лекарств от онкологии, которые “на фоне экономических мер против Сирии стали дефицитными”. А также они утверждают, что лаборатории института прежде использовались Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) как центры для сбора образцов и проведения их работ.
В качестве доказательства того, что ОЗХО известно о том, что данное сооружение не связано с разработкой химического оружия — агентство приводит документы, которые не вспоминают данный объект как военный.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в сирийском Алеппо.